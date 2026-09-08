В Молдавии упавший беспилотник стал причиной пожаров На севере Молдавии упал беспилотник, летевший с Украины

Москва8 сен Вести.На окраине села Михэйлений Векь в Молдавии зафиксировано падение беспилотника. Дрон рухнул на поле подсолнечника, в районе зафиксировано четыре возгорания. Об этом сообщили в офисе Генерального инспектората молдавской полиции.

На место падения беспилотника прибыли экстренные и специальные службы.

В полицию недавно поступило сообщение о падении дрона на поле подсолнечника на окраине села Михэйлений Векь Рышканского района. После падения дрона, модель которого пока не установлена, вспыхнули четыре пожара говорится в сообщении

Уточняется, что в результате инцидента пострадавших нет. В Минобороны страны ранее объявляли, что в воздушное пространство Молдавии со стороны Украины прилетел беспилотник.

Похожий инцидент произошел в августе 2026 года. Тогда неизвестный беспилотник взорвался на юге Молдавии. Дрон также пересек государственную границу со стороны Украины.