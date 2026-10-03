Украинские СМИ: в Молдавии произошла серия взрывов дронов Telegram-канал УС: в Молдавии произошла серия взрывов дронов

Москва3 окт Вести.В Молдавии произошла серия взрывов беспилотников, утверждается в украинском Telegram-канале УС.

По предварительным данным, беспилотники прибыли с территории Одесской области. Обломки были обнаружены вблизи сразу четырех населенных пунктов сказано в сообщении

В публикации говорится, что один дрон взорвался на территории виноградника в районе села Крокмаз Штефан-Водского района, в результате загорелась растительность, а в здании выбило окна.

Кроме того, как утверждается, густой дым и обломки беспилотника была замечены в районе города Каушан.

Авторы публикации уверяют, что еще два дрона упали вблизи села Дубовка и города Хынчешты.

Официального подтверждения данной информации пока нет.