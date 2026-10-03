Москва3 октВести.В Молдавии произошла серия взрывов беспилотников, утверждается в украинском Telegram-канале УС.
По предварительным данным, беспилотники прибыли с территории Одесской области. Обломки были обнаружены вблизи сразу четырех населенных пунктовсказано в сообщении
В публикации говорится, что один дрон взорвался на территории виноградника в районе села Крокмаз Штефан-Водского района, в результате загорелась растительность, а в здании выбило окна.
Кроме того, как утверждается, густой дым и обломки беспилотника была замечены в районе города Каушан.
Авторы публикации уверяют, что еще два дрона упали вблизи села Дубовка и города Хынчешты.
Официального подтверждения данной информации пока нет.