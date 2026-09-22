SHOT пишет о ракетно-дроновом ударе по нескольким регионам Украины SHOT: российские войска нанесли комбинированный удар по объектам на Украине

Москва22 сен Вести.В ночное время по территории Украины был нанесен комбинированный удар с применением ракет и беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на украинские мониторинговые ресурсы.

По данным украинских сервисов, в атаке использовались беспилотники "Герань" различных модификаций, а также ракеты Х-23, "Циркон", "Оникс-М", "Калибр" и "Искандер-М".

По данным SHOT, мощный пожар после прилетов ракет и дронов произошел в Одессе и Черноморске. Полыхают складские помещения "Новой почты". Дым и пламя видно за несколько километров говорится в публикации

После ударов пожары фиксировались в Киеве, Киевской области, Одессе, Виннице и Днепропетровске. По данным источника, в Виннице и Днепропетровске были поражены склады боеприпасов ВСУ. Местные также сообщили о перебоях с электроснабжением

Shot также сообщает об ударах по Криворожскому металлургическому комбинату, Павлоградскому химическому заводу и Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве под утро. Звуки взрывов на фоне воздушной тревоги также слышали ночью.