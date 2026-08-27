Минувшей ночью ВС РФ нанесли комбинированный удар по целям на Украине ВС России нанесли ракетно-дроновый удар по городам Украины

Москва27 авг Вести.В ночь на 27 августа ВС РФ нанесли комбинированный удар по целям на Украине с использованием баллистических ракет и БПЛА, сообщает SHOT.

По данным канала, в третьем часу ночи в Одессе, Черноморске и Рени начали греметь взрывы. Под удар попала портовая и складская инфраструктура.

В небе мелькали яркие вспышки от взрывов, а также было видно несколько очагов пожара говорится в сообщении

Затем средства поражения накрыли цели в Кривом Роге.

Возгорание фиксируется на цементном заводе "Кривой Рог Цемент" и на крупнейшем горно-металлургическом предприятии ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" говорится в публикации

С трех ночи до пяти утра взрывы гремели в Киеве, Броварах, Херсоне и Запорожье. Целью ВС РФ стали складские помещения.

Ранее российские бойцы уничтожили точку взлета тяжелых беспилотников "Баба-Яга" на добропольском направлении с помощью информации, которую им передал украинский пленный.