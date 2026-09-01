SHOT: ВС РФ нанесли удар с применением "Калибров", "Цирконов" и "Искандеров"

ВС РФ нанесли удар по объектам ВСУ "Калибрами", "Цирконами" и "Искандерами" SHOT: ВС РФ нанесли удар с применением "Калибров", "Цирконов" и "Искандеров"

Москва1 сен Вести.Российские войска нанесли массированный удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением более 30 ракет: крылатых "Калибров", гиперзвуковых "Цирконов" и баллистических "Искандер-М". Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что удар нанесен по объектам в Днепропетровском районе Киева. Многочисленные взрывы также были слышны в районе аэродрома Борисполь и в Обуховском районе.

Подчеркивается, что украинские военнослужащие пытались отразить удар с помощью комплексов Patriot, однако они не смогли добиться результата из-за нехватки ракет.

В ночь на 1 сентября сообщалось, что в Одессе на юге Украины произошло порядка 20 взрывов.