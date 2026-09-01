Москва1 сенВести.Российские войска нанесли массированный удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением более 30 ракет: крылатых "Калибров", гиперзвуковых "Цирконов" и баллистических "Искандер-М". Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что удар нанесен по объектам в Днепропетровском районе Киева. Многочисленные взрывы также были слышны в районе аэродрома Борисполь и в Обуховском районе.
Подчеркивается, что украинские военнослужащие пытались отразить удар с помощью комплексов Patriot, однако они не смогли добиться результата из-за нехватки ракет.
В ночь на 1 сентября сообщалось, что в Одессе на юге Украины произошло порядка 20 взрывов.