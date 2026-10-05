У КПП "Паланка" на границе Молдавии упал снаряд

Снаряд упал рядом с КПП на молдавско-украинской границе У КПП "Паланка" на границе Молдавии упал снаряд

Москва5 окт Вести.Утром 5 октября вблизи автомобильного пункта пропуска "Паланка – Маяки-Удобное" на молдавско-украинской границе упал снаряд. Об этом заявила пограничная полиция Молдавии.

Там уточнили, что инцидент произошел в 9.38. Сейчас работу пункта пропуска временно приостановили, а гражданам посоветовали воздержаться от поездок в этот район.

Ранее стало известно, что МИД Молдавии вручил послу РФ ноту протеста на фоне пролетов ракет и БПЛА. Тогда Олег Озеров заявил, что местные власти игнорируют предложения российской стороны по совместному расследованию инцидентов с падением БПЛА на территории республики.