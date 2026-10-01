Посол РФ: Кишинев игнорирует предложения по расследованию инцидентов с БПЛА Посол Озеров: Молдавия не отвечает РФ насчет расследования инцидентов с БПЛА

Москва1 окт Вести.Власти Молдовы игнорируют предложения российской стороны по совместному расследованию инцидентов с падением БПЛА на территории республики, заявил журналистам после посещения МИД Молдавии посол РФ в Кишиневе Олег Озеров.

По его словам, в дипмиссии уже "сыты по горло" бездоказательными обвинениями со стороны молдавских властей.

Мы неоднократно заявляли молдавской стороне, что мы готовы к совместному расследованию этих инцидентов, чтобы разобраться, как это происходит. Никаких доказательств, что это дрон российского происхождения, мы не получили. Пока мы такого ответа не слышали, и готовности к совместному расследованию с молдавской стороны пока мы не увидели сказал дипломат

Ранее беспилотник нарушивший воздушное пространство Молдавии, рухнул в румынском уезде Сучава.