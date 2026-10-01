Москва1 октВести.Власти Молдовы игнорируют предложения российской стороны по совместному расследованию инцидентов с падением БПЛА на территории республики, заявил журналистам после посещения МИД Молдавии посол РФ в Кишиневе Олег Озеров.
По его словам, в дипмиссии уже "сыты по горло" бездоказательными обвинениями со стороны молдавских властей.
Мы неоднократно заявляли молдавской стороне, что мы готовы к совместному расследованию этих инцидентов, чтобы разобраться, как это происходит. Никаких доказательств, что это дрон российского происхождения, мы не получили. Пока мы такого ответа не слышали, и готовности к совместному расследованию с молдавской стороны пока мы не увиделисказал дипломат
Ранее беспилотник нарушивший воздушное пространство Молдавии, рухнул в румынском уезде Сучава.