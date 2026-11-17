Москва17 нояВести.Молдавия приняла решение о приостановке работы шести контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Украиной из-за пролета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в молдавском воздушном пространстве. Об этом сообщила пограничная полиция республики.
Уточняется, что решение принято по соображениям безопасности.
В связи с пролетами [БПЛА] в воздушном пространстве страны работа пограничных пунктов пропуска "Окница", "Отаки", "Унгры", "Бричаны", "Гриманкауцы" и "Клокушна" была временно приостановленаговорится в публикации
Ранее сегодня также закрывалось воздушное пространство Молдавии.
17 ноября из-за падения беспилотника недалеко от станции Мукачево в Закарпатской области Украины на два дня было временно приостановлено железнодорожное движение между Венгрией и Украиной.