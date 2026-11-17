Молдавия временно закрыла шесть КПП на границе с Украиной из-за пролета БПЛА

Молдавия приостановила работу ряда КПП на границе с Украиной Молдавия временно закрыла шесть КПП на границе с Украиной из-за пролета БПЛА

Москва17 ноя Вести.Молдавия приняла решение о приостановке работы шести контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Украиной из-за пролета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в молдавском воздушном пространстве. Об этом сообщила пограничная полиция республики.

Уточняется, что решение принято по соображениям безопасности.

В связи с пролетами [БПЛА] в воздушном пространстве страны работа пограничных пунктов пропуска "Окница", "Отаки", "Унгры", "Бричаны", "Гриманкауцы" и "Клокушна" была временно приостановлена говорится в публикации

Ранее сегодня также закрывалось воздушное пространство Молдавии.

17 ноября из-за падения беспилотника недалеко от станции Мукачево в Закарпатской области Украины на два дня было временно приостановлено железнодорожное движение между Венгрией и Украиной.