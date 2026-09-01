Минобороны: ВС РФ поразили пункт пропуска и паромную переправу в Орловке

ВС РФ нанесли удар по паромной переправе на границе Украины и Румынии Минобороны: ВС РФ поразили пункт пропуска и паромную переправу в Орловке

Москва1 сен Вести.Вооруженные силы (ВС) РФ поразили пограничный пункт и паромную переправу в Одесской области, сообщили в Минобороны РФ.

КПП "Орловка" в Одесской области связывал Украину и Румынию через Дунай.

Поражены в Одессе и Одесской области: пограничный пункт пропуска и паромная переправа в Орловке говорится в сообщении ведомства

Кроме того, в Одессе и Одесской области поражены ТЭЦ и три электроподстанции, в порту Одесса – хранилища с вооружением и резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ), в порту Черноморск – склады с военно-техническим имуществом.

Ночной массированный удар по целям на Украине был нанесен высокоточным оружием и беспилотниками.