Reuters: удары ВС РФ по Одессе лишили Украину выхода к морю

Украина осталась без доступа к морю Reuters: удары ВС РФ по Одессе лишили Украину выхода к морю

Москва1 сен Вести.Украина фактически лишилась полноценного выхода к морю после ударов Вооруженных сил России (ВС РФ) по объектам военной инфраструктуры в Одессе, сообщает Reuters.

По данным агентства, российские удары привели к фактической блокировке морских портов, через которые ранее проходило около 90% украинского экспорта.

В материале уточняется, что из-за этого Киеву пришлось перенаправлять грузы через дунайские порты с меньшей пропускной способностью, а также через железнодорожные пункты на западной границе Украины.

1 сентября в Минобороны РФ сообщили, что российская армия поразила пограничный пункт и паромную переправу в Одесской области. В оборонном ведомстве уточнили, что КПП "Орловка" связывал Украину и Румынию через Дунай.