Польский премьер назвал ближайшие месяцы критическими для Украины и Европы Туск: семь-восемь месяцев будут критическими для безопасности Украины

Москва29 авг Вести.Ближайшие семь-восемь месяцев могут стать критическими для безопасности Украины, Польши, а также всей Европы. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, его слова приводит Rzeczpospolita.

Мы должны быть готовы к разным вариантам, и совершенно точно ближайшие семь-восемь месяцев будут критическими. Российско-украинский конфликт находится в переломной точке сказал он

По словам Туска, наблюдающим за ситуацией на Украине из Европы однажды может показаться, что у ВСУ появилось некое стратегическое преимущество, а "через два дня оказывается, что риски проигрыша в этом конфликте также весьма реальны".

Ранее депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник призвала Варшаву изменить политику в отношении Украины после подписания главой киевского режима Владимиром Зеленским закона "Об украинском национальном пантеоне".