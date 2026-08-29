Москва29 авгВести.Ближайшие семь-восемь месяцев могут стать критическими для безопасности Украины, Польши, а также всей Европы. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, его слова приводит Rzeczpospolita.
Мы должны быть готовы к разным вариантам, и совершенно точно ближайшие семь-восемь месяцев будут критическими. Российско-украинский конфликт находится в переломной точкесказал он
По словам Туска, наблюдающим за ситуацией на Украине из Европы однажды может показаться, что у ВСУ появилось некое стратегическое преимущество, а "через два дня оказывается, что риски проигрыша в этом конфликте также весьма реальны".
Ранее депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник призвала Варшаву изменить политику в отношении Украины после подписания главой киевского режима Владимиром Зеленским закона "Об украинском национальном пантеоне".