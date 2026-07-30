Туск: следующие 100 дней могут определить, чем кончится конфликт на Украине

Туск рассказал, какой период станет решающим для Украины Туск: следующие 100 дней могут определить, чем кончится конфликт на Украине

Москва30 июл Вести.Следующие 100 дней могут стать решающими для Украины в конфликте, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Его слова приводит агентство PAP.

По мнению премьера, ближайшие месяцы определят исход ситуации.

Ближайшие 100 дней станут решающими уверен Туск

Он также сообщил, что Польша делает все возможное, чтобы Украина получала необходимую ей поддержку.

Ранее Туск отметил, что Варшава выделит Киеву дополнительные пакеты военной помощи, в том числе ракеты для комплексов Patriot. Заявление прозвучало на фоне инцидента с падением неопознанного летающего объекта на юго-востоке Польши.