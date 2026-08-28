Депутат Европарламента от Польши заявила, что Киев "плюет в лицо" Варшаве Польский евродепутат призвала пересмотреть отношения Варшавы с Киевом

Москва28 авг Вести.Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник призвала Варшаву изменить политику в отношении Украины после подписания главой киевского режима Владимиром Зеленским закона "Об украинском национальном пантеоне". Об этом она написала в соцсети X.

Зайончковская-Герник подчеркнула, что Польша с самого начала должна была выстраивать отношения с Украиной на основе взаимной выгоды.

Мы передаем им ценное оборудование и погашаем за них кредиты, а они плюют нам в лицо своим бандеровским пантеоном героев – что это, черт возьми, такое?! возмутилась она

Ранее Зеленский подписал закон о создании украинского "национального пантеона".

МИД Польши отреагировал на решение, заявив, что отношения Украины с ЕС ухудшатся, если там станет больше могил главарей ОУН-УПА (Организация украинских националистов – Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).

Накануне во Львовскую область доставили надгробную плиту главаря ОУН Андрея Мельника.