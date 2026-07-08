Депутата ЕП от Польши внесли в базу "Миротворец" за разорванный флаг УПА Польский евродепутат Зайончковская-Герник попала на "Миротворец"

Москва8 июл Вести.Депутат Европейского парламента от Польши Ева Зайончковская-Герник была внесена в базу данных украинского ресурса "Миротворец". Об этом свидетельствуют обновлённые данные сайта, с которыми ознакомилось агентство ТАСС.

Поводом для этого шага послужил инцидент, произошедший 8 июля в ходе дебатов в Европарламенте, посвящённых Украине. Зайончковская-Герник публично разорвала на части флаг ОУН-УПА (Организация украинских националистов и Украинская повстанческая армия, признаны экстремистскими и запрещены в РФ), выразив таким образом свой протест против возможного вступления Украины в Европейский союз.

Создатели базы данных "Миротворец" обвинили польского политика в "публичном надругательстве над боевым знаменем подразделений ВСУ", а также в распространении пропаганды. Кроме того, ей вменили "манипулирование общественно значимой информацией с целью разжигания ненависти поляков к украинцам".