Надгробную плиту главаря ОУН Мельника привезли во Львовскую область Во Львовскую область доставили надгробную плиту главаря ОУН Мельника

Москва26 авг Вести.Надгробную плиту с могилы главаря Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) Андрея Мельника привезли во Львовскую область. Об этом сообщил глава военной администрации региона Максим Козицкий.

Могильная плита доставлена на запад Украины из Люксембурга.

Плиту удалось доставить в родное село Андрея Мельника - Волю Якубову написал Козицкий в Telegram

Он отметил, что надгробную плиту привезли на Украину благодаря усилиям главы киевского режима Владимира Зеленского.

Основатели ОУН-УПА (Организация украинских националистов – Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России) Степан Бандера, Роман Шухевич, Андрей Мельник и другие признаны судом в России пособниками нацистской Германии в военных преступлениях.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник отмечал, что Зеленский пытается сделать из членов ОУН и УПА героев для молодого поколения украинцев.