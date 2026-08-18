Скоропадского и Петлюру могут перезахоронить на Украине На Украине могут перезахоронить останки Скоропадского и Петлюры

Москва18 авг Вести.На Украине могут перезахоронить останки гетмана Павла Скоропадского (1873-1945) и украинского националиста Симона Петлюры (1879-1926), сообщил глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов.

14 августа в Киеве был перезахоронен с почестями главарь Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ) Евгений Коновалец. До этого на Украине также торжественно перезахоронили одного из главарей ОУН Андрея Мельника, активно сотрудничавшего с немецкими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. На мероприятиях лично присутствовал глава киевского режима Владимир Зеленский.

Помимо Коновальца, это должны быть Петлюра, Скоропадский приводит слова Алферова издание "Страна.ua"

Скоропадский был главой прогерманского марионеточного режима на Украине в 1918 году. Затем он уехал в Германию, где и скончался. Его могила находится в баварском Оберстдорфе.

Петлюра возглавлял украинское националистическое движение в годы Гражданской войны, участвовал в ключевых событиях 1917–1921 годов. Запомнился массовыми еврейскими погромами. После поражения эмигрировал. В 1926 году был застрелен в Париже Шоломом Шварцбардом - суд оправдал убийцу, посчитав его действия местью за погибших в погромах. Похоронен в Париже.