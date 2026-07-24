Депутат Европарламента обвинила Зеленского в нанесении вреда Польше Депутат Зайончковская-Герник обвинила Зеленского в нанесении вреда Польше

Москва24 июл Вести.Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская‑Герник обвинила главу киевского режима Владимира Зеленского в действиях, которые наносят ущерб интересам Варшавы.

Парламентарий в соцсети Х заявила о попытках блокировать участие Польши в коалиции по противодействию баллистическим ракетам.

Зеленский давно играет в обход Польши в важных международных вопросах утверждает Зайончковская-Герник

Политик утверждает, что Киев выстраивает отношения прежде всего с Германией, тем самым стремясь занять место Варшавы на европейской арене.

Она также связала эту политику с продолжающимися переговорами о вступлении Украины в ЕС и требованием Еврокомиссии открыть польский рынок для украинской сельхозпродукции, усмотрев в этом единый метод.

Зайончковская‑Герник потребовала, чтобы польские власти начали проводить более жесткую и последовательную политику в отношении Киева, настаивая на защите национальных интересов. По ее мнению, Польша не должна выступать в роли "банкомата", раздающего уступки, а обязана защищать свою позицию в Европе.

Ранее Зайончковская‑Герник заявила, что Варшава должна отказаться от спонсирования Украины на фоне роста числа коррупционных скандалов в рядах киевских властей.