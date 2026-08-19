Москва19 авг Вести.Перед выборами президента США Дональда Трампа будут убеждать, что нужно закончить конфликт в Иране или ввести ограничения на экспорт нефти. Такое мнение высказал ИС "Вести" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, для Трампа важно не войти в историю как президент, при котором обновился исторический рекорд цен на топливо, который наблюдался при Байдене.

Соратники Трампа по Республиканской партии будут его убеждать, что либо нужно закончить конфликт в Иране, чтобы открылся Ормузский пролив и цены снизились, либо ввести какие-то ограничения на экспорт, чтобы сбить цены в преддверии выборов считает Игорь Юшков

По его мнению, республиканцы могут проиграть их на фоне нынешних событий и роста стоимости топлива.

Подорожало топливо на АЗС, и, соответственно, снижается поддержка действующей администрации. Такая черта политической культуры для американцев. Но при этом лично для Трампа это большой роли не играет. Он в любой момент может сказать, что он молодец уверен аналитик

Он также отметил, что нормального судоходства сейчас через Ормузский пролив нет.