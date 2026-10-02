Москва2 окт Вести.В отличие от сырой нефти, для которой существуют альтернативные пути транспортировки, нефтепродукты остаются заблокированными в Персидском заливе, что ведет к исчерпанию мировых запасов и усугублению их дефицита. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Если нефть еще можно было альтернативными маршрутами [поставлять], нефтепровод у Саудовской Аравии на Красное море есть, у Объединенных Арабских Эмиратов вокруг Ормузского пролива [есть] нефтепровод, то нефтепродукты – нет. Они как были заперты с марта нынешнего года внутри Ормузского пролива, внутри Персидского залива, так и остаются. То есть никакого альтернативного маршрута нет, и запасы уже мир, можно сказать, проел нефтепродуктов, которые были, там хранились на танкерах. И сейчас просто усугубляется дефицит сказал Юшков

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в Ормузском проливе ситуация "может поменяться".