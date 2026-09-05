Трамп заявил о создании "множества альтернатив" Ормузскому проливу Трамп: на Ближнем Востоке строятся нефтепроводы в обход Ормузского пролива

Москва5 сен Вести.На Ближнем Востоке строятся нефтепроводы в обход Ормуского пролива. С введением их в эксплуатацию значение морского пути будет снижаться, заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с журналистами в Белом доме.

По его словам, наряду с трубопроводами, завершается строительство трассы через Сирию — "потрясающий маршрут, который уже фактически открыт, и люди возят через Сирию цистерны, огромные грузовики с нефтью"​​​.

Создается множество альтернатив Ормузскому проливу. Ормузский пролив уже не тот, что прежде сказал американский лидер

Он добавил, что Иран в итоге останется с проливом, "который больше никому не будет нужен".

Ранее Трамп опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social инфографику, согласно которой объемы транспортируемой через Ормузский пролив нефти достигли 18 миллионов баррелей в сутки. До начала конфликта на Ближнем Востоке этот показатель составлял 20 миллионов баррелей в сутки.