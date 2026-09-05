Москва5 сенВести.На Ближнем Востоке строятся нефтепроводы в обход Ормуского пролива. С введением их в эксплуатацию значение морского пути будет снижаться, заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с журналистами в Белом доме.
По его словам, наряду с трубопроводами, завершается строительство трассы через Сирию — "потрясающий маршрут, который уже фактически открыт, и люди возят через Сирию цистерны, огромные грузовики с нефтью".
Создается множество альтернатив Ормузскому проливу. Ормузский пролив уже не тот, что преждесказал американский лидер
Он добавил, что Иран в итоге останется с проливом, "который больше никому не будет нужен".
Ранее Трамп опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social инфографику, согласно которой объемы транспортируемой через Ормузский пролив нефти достигли 18 миллионов баррелей в сутки. До начала конфликта на Ближнем Востоке этот показатель составлял 20 миллионов баррелей в сутки.