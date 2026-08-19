Москва19 авг Вести.Роль Ормузского пролива в поставках нефти в ближайшее время существенно снизится в связи с увеличением объемов добычи и экспорта нефти в США, заявил американский президент Дональд Трамп.

Соответствующая видеозапись размещена в YouTube-канале Белого дома.

Строится множество трубопроводов … Поэтому я считаю, что Ормузский пролив потеряет былую значимость заявил журналистам Трамп

Он подчеркнул, что уже есть альтернативные маршруты, включая дополнительные поставки нефти из штатов Техас, Аляска и Луизиана.

Комментируя текущую стоимость нефти, американский лидер предположил, что, несмотря на напряженность вокруг Ирана, стоимость этого сырья остается на уровне 84–85 долларов за баррель.

Ранее Трамп разместил в своем аккаунте в соцсети Truth Social карту Ормузского пролива с комментарием "новая территория США".