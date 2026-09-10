Трамп хочет переименовать Ормузский пролив в свою честь Трамп намерен переименовать Ормузский пролив в свою честь

Москва10 сен Вести.Американский лидер Дональд Трамп предложил переименовать Ормузский пролив в "пролив Трампа".

В среду глава США выступил на национальном съезде Республиканской партии в Далласе.

Я думаю, мы должны назвать Ормузский пролив проливом Трампа. Я должен что-то из этого получить сказал Трамп, добавив, что собирается сделать соответствующее объявление

Президент США также заявил, что после победы Вашингтона в конфликте с Ираном цены на нефть, по его мнению, снизятся. Трамп вновь утверждал, что США контролируют Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.

Ранее власти Ирана пригрозили Соединенным Штатам полной блокадой Ормузского пролива в ответ на санкции. МИД Ирана заявил, что Тегеран имеет законное право принимать меры для защиты своих интересов в связи с морской блокадой и американскими санкциями.