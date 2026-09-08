Иран намерен перекрыть Ормузский пролив в ответ на санкции США

Иран пригрозил США полной блокадой Ормузского пролива в ответ на санкции Иран намерен перекрыть Ормузский пролив в ответ на санкции США

Москва8 сен Вести.Санкции США против Ирана могут привести к полной блокаде иранскими военными всей акватории Ормузского пролива, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи в соцсети X.

Вашингтон получил четкое предупреждение о новых иранских ракетах. Экономическая война чревата морской зоной отчуждения через Персидский залив до периметра блокады. Оперативная стратегия в отношении американских кораблей и баз основательно пересмотрена отметил Резаи

МИД Ирана заявил, что Тегеран имеет законное право принимать меры для защиты своих интересов в связи с морской блокадой и санкциями, введенными США.

США начали в августе операцию "Экономический изгой", цель которой - усилить финансовую изоляцию Тегерана и заставить его уступить в конфликте с США и Израилем.