В МИД Ирана назвали вопрос прохода судов через Ормуз предлогом для атак США МИД Ирана: вопрос прохода судов через Ормуз является предлогом для агрессии США

Москва1 авг Вести.Иран расценивает вопрос прохода судов через Ормузский пролив как предлог, используемый Соединенными Штатами в качестве оправдания для продолжения атак и давления на Исламскую Республику. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел страны, заявление распространил телеканал Press TV.

В тексте указывается, что Иран задействует все необходимые средства для защиты своих прав, интересов и национальной безопасности. Кроме того, в МИД страны подчеркнули, что Исламская Республика продолжает поддерживать дружественные отношения с соседними странами на Ближнем Востоке на фоне агрессии США.

МИД Ирана заявил, что использование вопроса прохода судов в качестве предлога служит оправданием для военных действий и давления против Ирана сказано в публикации

Между тем, ранее сообщалось, что американские военно-морские силы с момента возобновления морской блокады Ирана перехватили в Ормузском проливе 30 торговых судов, связанных с Исламской Республикой.

Блокада Ирана возобновилась 14 июля после временного перерыва. Предыдущий режим действовал с 13 апреля по 18 июня.