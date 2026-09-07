Багаи: действия США привели к дестабилизации ситуации в Ормузском проливе

МИД Ирана: США хотят выставить миру счет за дестабилизацию, которую сами создали Багаи: действия США привели к дестабилизации ситуации в Ормузском проливе

Москва7 сен Вести.Действия США привели к дестабилизации обстановки в Ормузском проливе, однако Вашингтон пытается выставить виновным Тегеран, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в соцсети X.

До 28 февраля 2026 года Ормузский пролив был полностью открыт, уточнил Багаи.

Вашингтон нарушил нормальный порядок судоходства, развязав незаконную и дикую войну в регионе. Теперь США пытаются выставить миру счет за дестабилизацию, которую они сами создали, и приписать это [вину] Ирану подчеркнул Багаи

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи накануне сообщил, что Ормузский пролив полностью закрыт для судоходства. Иран наносит удары по судам, которые США пытаются провести через пролив.