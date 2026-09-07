Москва7 сенВести.Действия США привели к дестабилизации обстановки в Ормузском проливе, однако Вашингтон пытается выставить виновным Тегеран, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в соцсети X.
До 28 февраля 2026 года Ормузский пролив был полностью открыт, уточнил Багаи.
Вашингтон нарушил нормальный порядок судоходства, развязав незаконную и дикую войну в регионе. Теперь США пытаются выставить миру счет за дестабилизацию, которую они сами создали, и приписать это [вину] Ирануподчеркнул Багаи
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи накануне сообщил, что Ормузский пролив полностью закрыт для судоходства. Иран наносит удары по судам, которые США пытаются провести через пролив.