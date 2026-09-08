Москва8 сен Вести.Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) фактически утратила влияние на рынок, поскольку большинство участников не могут добывать столько, сколько им позволяют квоты – они ограничены в возможностях вывоза нефти из-за ситуации в Ормузском проливе. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По словам эксперта, сейчас для большинства стран квоты ОПЕК не являются определяющими, так как они просто не могут вывезти столько нефтепродуктов.

Мы видим, что действительно ОПЕК сейчас не влияет на рынок в том плане, что многие участники просто не могут добывать столько, сколько им позволено квотами. Поэтому неважно, поднимаешь ты их или не поднимаешь – все равно ты не ограничен сейчас квотами, ты ограничен невозможностью вывоза нефти прежде всего из-за Ормузского пролива. Ближневосточные страны не могут увеличить добычу. Саудовская Аравия, Ирак и другие государства региона – участники ОПЕК+ – они все равно добывают меньше, чем им положено заявил Юшков

Аналитик также отметил, что в России наблюдается схожая ситуация – объемы производства не достигают разрешенных квот.

Россия тоже сейчас добывает меньше – примерно на миллион баррелей в сутки, – чем нам разрешено квотами, но по внутренним причинам: там и недоинвестирование, и очень большая загрузка экспортных портов, при том, что переработка сократилась. То есть в этом плане у нас свои причины, но тем не менее сейчас мало для кого квоты ОПЕК являются определяющими. Поэтому, да, пока организация не влияет фактически на рынок добавил Юшков

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Андрианов заявил, что ОПЕК и ОПЕК+ значительно утратили влияние на мировой рынок нефти на фоне ближневосточного конфликта.