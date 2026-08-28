Москва28 авг Вести.Роль Организации стран - экспортеров нефти на мировом нефтяном рынке сегодня крайне незначительна. Такую оценку ИС "Вести" озвучил доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.

По его мнению, ОПЕК уже давно переживает не самые лучшие времена. Организация демонстрировала эффективность в первые годы своего существования, когда благодаря контролю за объемами добычи нефти ей удалось стабилизировать цены, отмечает эксперт.

Однако впоследствии все его новые решения оказывались все менее и менее эффективными. То есть, ужесточая свои квоты, альянс тем самым освобождал место на рынке для других производителей. Прежде всего, для Соединенных Штатов. И получалось, что страны - участницы альянса сокращали производство, но при этом не получали компенсации в виде возросших цен на энергоресурсы сказал он

Андрианов добавил, что с начала текущего года ситуация стала абсолютно патовой.

Альянс еще начиная с прошлого года перешел все-таки к политике восстановления квот, и сейчас альянс продолжает их увеличивать, но эти квоты остаются исключительно на бумаге. Поскольку все равно те объемы нефти, которые предполагается добыть, оказываются запертыми в Персидском заливе, их невозможно поставить на мировой рынок. Поэтому можно сказать, что сегодня роль альянса крайне незначительна резюмировал аналитик

Ранее сообщалось, что ОПЕК ухудшила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2026 году. Из августовского отчета организации следует, что показатель увеличится на 0,6 млн баррелей в сутки (б/с), сам спрос составит 105,74 млн б/с.