Москва12 авгВести.ОПЕК (Организация стран - экспортеров нефти) ухудшила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2026 году.
Из августовского отчета организации следует, что показатель увеличится на 0,6 млн баррелей в сутки (б/с), сам спрос составит 105,74 млн б/с.
Месяцем ранее ОПЕК ожидала, что мировой спрос составит 105,94 млн б/с, тогда рост прогнозировался на уровне 0,8 млн б/с.
Рост примерно на 40 тыс. б/с ожидается в странах ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), а в странах, не входящих в ОЭСР, - примерно на 0,6 млн б/с.
Согласно сообщению ОПЕК, до конца 2026 года для всех участников альянса будут действовать ранее утвержденные квоты без дополнительных добровольных сокращений. Общий разрешенный уровень добычи составит 36,206 млн баррелей в сутки.