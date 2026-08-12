ОПЕК пересмотрела в сторону снижения прогноз по нефти на 2026 год

ОПЕК ухудшила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2026 году ОПЕК пересмотрела в сторону снижения прогноз по нефти на 2026 год

Москва12 авг Вести.ОПЕК (Организация стран - экспортеров нефти) ухудшила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2026 году.

Из августовского отчета организации следует, что показатель увеличится на 0,6 млн баррелей в сутки (б/с), сам спрос составит 105,74 млн б/с.

Месяцем ранее ОПЕК ожидала, что мировой спрос составит 105,94 млн б/с, тогда рост прогнозировался на уровне 0,8 млн б/с.

Рост примерно на 40 тыс. б/с ожидается в странах ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), а в странах, не входящих в ОЭСР, - примерно на 0,6 млн б/с.

Согласно сообщению ОПЕК, до конца 2026 года для всех участников альянса будут действовать ранее утвержденные квоты без дополнительных добровольных сокращений. Общий разрешенный уровень добычи составит 36,206 млн баррелей в сутки.