Минэнерго США ждет роста добычи нефти в стране в 2026 году до 13,72 млн б/с

В США ждут роста добычи нефти в стране в 2026 году до 13,72 млн баррелей в сутки Минэнерго США ждет роста добычи нефти в стране в 2026 году до 13,72 млн б/с

Москва9 июн Вести.Министерство энергетики США повысило прогноз по добыче нефти в 2026 году до 13,72 млн баррелей в сутки. Такие данные приводятся в новом отчете Управления энергетической информации (EIA) .

Таким образом, прогноз повышен на 0,07 млн баррелей в сутки по сравнению с предыдущей оценкой в 13,65 млн баррелей в сутки.

Также в документе актуализированы и прогнозы по объему добычи нефти в стране в 2027 году. Из отчета следует, что ожидается увеличение производства до 14,15 миллиона баррелей в сутки.

В конце мая журнал Newsweek со ссылкой на данные EIA и экспертов сообщил, что в Штатах продолжают быстро сокращаться запасы нефти. Это, как следовало из материала, происходит на фоне конфликта с Ираном, роста экспорта и использования стратегических резервов.