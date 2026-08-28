Москва28 авг Вести.Выход Венесуэлы из ОПЕК (Организации стран-экспортеров нефти) станет психологическим ударом для альянса. Об этом ИС "Вести" заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.

Эксперт отметил, что Венесуэла не входит в систему квот ОПЕК+ наравне с Ираном и Ливией. Так было сделано специально, потому что эти страны переживали очень трудную ситуацию в своей нефтяной промышленности, заявил Андрианов.

Поэтому было принято решение не вводить какие-то ограничения для них. Более того, по моему мнению, именно благодаря вот этому фактору Венесуэлы и Ирана стал возможен альянс ОПЕК+. То есть благодаря тому, что рынок на некоторое время частично покинули такие крупные производители, как Венесуэла и Иран, другие страны смогли договориться, установить более-менее приемлемые для всех квоты и поддерживать вот такое сотрудничество. Поэтому выход Венесуэлы из альянса не приведет к каким-то изменениям с точки зрения добычи. Венесуэла и так не учитывается. Но это очень важный психологический удар для альянса сказал он

Эксперт также напомнил, что именно Венесуэла стояла в истоках создания ОПЕК наряду с Саудовской Аравией, поэтому для альянса ее выход станет серьезным ударом.

Ранее сообщалось, что в случае выхода из ОПЕК Венесуэла может открыть доступ к своим недрам для нефтяных компаний США и других стран, что позволит им сыграть более заметную роль в восстановлении венесуэльской нефтяной отрасли.