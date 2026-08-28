Эксперт объяснил, почему для Венесуэлы выгоден выход из ОПЕК Эксперт Андрианов рассказал о выгоде для Венесуэлы от выхода из ОПЕК

Москва28 авг Вести.Выход из Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) может быть выгоден Венесуэле, так как он открывает путь к западным инвестициям в страну. Такое мнение высказал ИС "Вести" доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.

Сейчас Венесуэла перестраивает свою нефтяную промышленность и возвращает в страну американских, британских и иных западных инвесторов. Если инвесторы приходят в страну, они могут задаться закономерно вопросом: "А если вдруг Венесуэла вернется в систему квот, то что будет с нашей добычей? Как мы можем строить планы по увеличению производства?" ... Поэтому вот данное решение (о выходе из ОПЕК - прим. ред.), если оно будет принято, оно снимает вот эти риски для инвесторов и создает для них дополнительные стимулы все-таки приходить в Венесуэлу, вкладывать деньги, потому что не все компании пока что верят в то, что проекты в Венесуэле будут прибыльны, эффективны и так далее сказал эксперт

Ранее Андрианов заявил, что выход Венесуэлы из ОПЕК станет для организации психологическим ударом.