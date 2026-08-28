Основавшая ОПЕК Венесуэла может прекратить участие в этой организации Bloomberg: Венесуэла рассматривает возможность выхода из ОПЕК

Москва28 авг Вести.Венесуэла рассматривает возможность выйти из Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК), сообщает агентство Bloomberg.

Венесуэльские власти обсуждали этот вопрос на переговорах с представителями США, однако окончательного решения пока не принято, отмечает агентство.

В случае выхода из ОПЕК Венесуэла может открыть доступ к своим недрам для нефтяных компаний США и других стран, что позволит им сыграть более заметную роль в восстановлении венесуэльской нефтяной отрасли.

Канадское издание The Globe and Mail сообщило, что под давлением администрации президента США Дональда Трампа Венесуэла может последовать примеру Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и выйти из ОПЕК.

Портал Axios сообщил, что Белый дом уже близок к договоренностям с властями Венесуэлы о переходе в собственность США части нефтегазовых ресурсов республики.

ОПЕК – межправительственная организация, основанная в 1960 году для координации нефтяной политики, обеспечения стабильных поставок нефти и стабилизации рынков.

Помимо Венесуэлы, инициаторами создания организации выступили еще четыре крупные нефтедобывающие страны – Ирак, Иран, Кувейт и Саудовская Аравия.