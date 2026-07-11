Москва11 июлВести.Госсекретарь США Марко Рубио фактически контролирует финансы, распределение природных ресурсов и кадровые назначения в Венесуэле. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванные источники из Вашингтона и Каракаса.
По сведениям издания, Рубио глубоко вовлечен в повседневное управление страной и поддерживает контакт с уполномоченным президентом Делси Родригес через мессенджер.
Газета утверждает, что Рубио следит за применением санкций США в отношении Венесуэлы и принимает решения о том, кто и на каких условиях может вести там бизнес. Его команда готовит проекты лицензий, дающих компаниям возможность работать в Венесуэле с освобождением от санкций.
По сведениям New York Times, Рубио перестроил нефтяную промышленность страны и расширил доступ американских компаний к ее ресурсам, а Родригес проводит для него ключевые кадровые назначения в правительстве.
3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле. Президент страны Николас Мадуро с женой были похищены и вывезены в США; при этом погибли несколько десятков человек – венесуэльцев и кубинцев из охраны Мадуро.
Дональд Трамп назвал самого себя ключевой фигурой в управлении Венесуэлой. После этого Штаты потребовали разорвать экономические связи с Китаем, Ираном, Россией и Кубой.
Страна стала объектом нападения из-за своих природных ресурсов и стратегического геополитического положения, заявил постоянный представитель Венесуэлы при ООН.