Москва5 маяВести.Венесуэла сама приняла решение не поставлять нефть на Кубу, заявил госсекретарь США, помощник президента США по национальной безопасности Марко Рубио на брифинге для журналистов в Белом доме.
Нефтяной блокады Кубы как таковой нет. Единственная блокада, которая произошла, заключается в том, что венесуэльцы решили: "Мы не намерены больше поставлять вам бесплатную нефть"отметил Рубио
По условиям соглашения между США и Венесуэлой, доходы от продажи венесуэльской нефти поступают на счета, контролируемые Вашингтоном.
Глава Минэнерго США Крис Райт заявил, что США намерены самостоятельно заниматься продажей добываемой в Венесуэле нефти.