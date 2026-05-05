Рубио: Венесуэла сама решила не поставлять нефть на Кубу

Рубио: Венесуэла сама отказалась поставлять нефть на Кубу Рубио: Венесуэла сама решила не поставлять нефть на Кубу

Москва5 мая Вести.Венесуэла сама приняла решение не поставлять нефть на Кубу, заявил госсекретарь США, помощник президента США по национальной безопасности Марко Рубио на брифинге для журналистов в Белом доме.

Нефтяной блокады Кубы как таковой нет. Единственная блокада, которая произошла, заключается в том, что венесуэльцы решили: "Мы не намерены больше поставлять вам бесплатную нефть" отметил Рубио

По условиям соглашения между США и Венесуэлой, доходы от продажи венесуэльской нефти поступают на счета, контролируемые Вашингтоном.

Глава Минэнерго США Крис Райт заявил, что США намерены самостоятельно заниматься продажей добываемой в Венесуэле нефти.