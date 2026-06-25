США по указанию Трампа направляют в Венесуэлу спасателей, врачей и гумпомощь

США направляют в Венесуэлу спасателей, медиков и гуманитарную помощь США по указанию Трампа направляют в Венесуэлу спасателей, врачей и гумпомощь

Москва25 июн Вести.США по поручению президента Дональда Трампа направляют в пострадавшую от землетрясения Венесуэлу поисково-спасательные отряды, медиков и гуманитарную помощь. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

В своем посте в соцсети X Рубио выразил соболезнования народу Венесуэлы.

Америка поддерживает венесуэльский народ в это трудное время, и по указанию президента Трампа Госдепартамент немедленно направляет в Венесуэлу поисково-спасательные отрялы, медицинские ресурсы и гуманитарную помощь написал Рубио

Ранее Дональд Трамп распорядился привести все правительственные ведомства США в оперативную готовность для оказания помощи Венесуэле.

Землетрясение в Венесуэле произошло 24 июня вечером. Зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5 с разницей около 40 секунд. По словам уполномоченного президента страны Делси Родригес, по меньшей мере 32 человека погибли, еще 700 пострадали. Разрушены десятки зданий.