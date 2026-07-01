США направили в Венесуэлу свыше 900 военных для помощи после землетрясений Reuters: США отправили в Венесуэлу военных для помощи после землетрясений

Москва1 июл Вести.США направили свыше 900 военнослужащих в Венесуэлу для оказания помощи по устранению последствий землетрясения, еще минимум 800 человек были направлены в Пуэрто-Рико и Кюрасао. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу Южного командования Вооруженными силами (ВС) Соединенных Штатов генерала Фрэнсиса Донована.

Донован сообщил, что в Венесуэле задействовано как минимум четыре беспилотника MQ‑9 Reaper американского производства. Он отметил, что военные США останутся в стране лишь до тех пор, пока их содействие будет необходимо, но при этом Вашингтон открыт к расширению военно‑технического сотрудничества с Каракасом.

Вооруженные силы США создали значительное присутствие американских войск в Венесуэле и вокруг нее для поддержки операций по оказанию помощи: более 900 военнослужащих находятся внутри страны, а еще около 800 — в карибских центрах Пуэрто-Рико и Кюрасао сказано в публикации

Две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле 24 июня. Сообщалось о 1943 погибших, ранены свыше 10,5 тысяч человек.