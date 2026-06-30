Число погибших при землетрясении в Венесуэле достигло 1943 Жертвами землетрясения в Венесуэле стали 1943 человека

Москва30 июн Вести.В результате землетрясения, которое произошло в Венесуэле, погибли 1943 человека. Об этом сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

Число погибших – 1943, ранены – 10571 заявил Родригес

Ранее спикер Национальной ассамблеи сообщал о 1719 погибших.

Мощные подземные толчки произошли в Венесуэле 24 июня. По данным NASA, полностью разрушены около 59 тысяч зданий.

Всемирная продовольственная программа ООН, в свою очередь, сообщила, что в помощи нуждаются свыше 500 тысяч жителей Венесуэлы. В этой связи организация обратилась за финансированием в размере 50 миллионов долларов, чтобы обеспечить продовольствием всех нуждающихся.