Число погибших при землетрясениях в Венесуэле выросло до 3 535

Более 3,5 тыс. человек стали жертвами землетрясений в Венесуэле Число погибших при землетрясениях в Венесуэле выросло до 3 535

Москва6 июл Вести.Число погибших в результате мощных землетрясений в Венесуэле увеличилось до 3 535. Об этом сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес в своем Telegram-канале.

Погибли 3 535 человек, пострадали 16 740, спасены 6 462, остались без дома 17 854 говорится в публикации

Сообщается, что землетрясение затронуло 856 зданий, 190 из которых разрушены полностью.

На данный момент в ликвидации последствий стихийного бедствия задействованы 29 567 сотрудников экстренных служб, 27 930 волонтеров и 4 338 спасателей из разных стран мира.

24 июня в Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков. Максимальная магнитуда первой серии составила 7,2, второй – 7,5. Землетрясение привело к масштабным разрушениям жилых домов, серьезные повреждения получили больницы и инфраструктура целого ряда городов.

2 июля в Венесуэле спасли 43-летнего мужчину – его достали из-под завалов торгового центра через восемь дней после разрушительного землетрясения.

Исторические архивы свидетельствуют, что сопоставимое по масштабам бедствие произошло в регионе 126 лет назад. В 1900 году в Венесуэле было зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,7. Оценка его силы проводилась на основе данных о разрушениях, так как современные измерительные приборы в тот период отсутствовали.