AP: из-под завалов ТЦ в Венесуэле через восемь дней спасли мужчину

Венесуэльца достали из-под завалов спустя восемь дней после землетрясения AP: из-под завалов ТЦ в Венесуэле через восемь дней спасли мужчину

Москва2 июл Вести.В Венесуэле спасен 43-летний мужчина. Его из-под завалов торгового центра достали через восемь дней после разрушительного землетрясения. Об удивительном случае спасения сообщает агентство Associated Press.

Спасенный - Эрнан Альберто Хиль Флорес. Он работал охранником в торговом центре, который разрушил удар подземной стихии.

С 24 июня спасенный был под завалами в подвале торгового центра "Галериас Плайя-Гранде" в прибрежном городе Ла-Гуайра уточняется в публикации

Эрнана Флореса защитила от падающих обломков сторожевая будка. Она же обеспечила ему необходимый для выживания запас кислорода. Под завалами он провел 114 часов. Сама спасательная операция, в которой принимали участие спасатели из нескольких стран, длилась 70 часов.

Когда мы нашли его, он попросил ничего не говорить пока его жене на тот случай, если не выживет рассказал трогательную историю спасатель Миньяр Колладо

В семье спасенного Флореса растут двое детей 8 и 10 лет.

24 июня в Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков. Максимальная магнитуда первой серии была 7,2, а второй – 7,5. Землетрясение привело к масштабным разрушениям жилых домов, серьезные повреждения получили больницы и инфраструктура целого ряда городов. Не менее 2295 человек погибли, 11 тысяч 267 человек получили ранения. Почти 13 тысяч человек остались без крыши над головой. После двух первых землетрясений было зафиксировано 609 афтершоков. Из-за последствий землетрясения был закрыт аэропорт Каракаса.