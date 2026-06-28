Спасателям в Венесуэле удалось достать живыми 33 человека после землетрясения

Больше 30 человек достали живыми из-под завалов в Венесуэле после землетрясения Спасателям в Венесуэле удалось достать живыми 33 человека после землетрясения

Москва28 июн Вести.Спасатели смогли достать живыми из-под завалов в Венесуэле 33 человека, заявила временный президент страны Делси Родригес.

Нам удалось спасти 33 человека живыми сказала Родригес на встрече с иностранными спасателями, ее слова приводит портал N+

Она отметила, что сейчас критически важные часы, когда жизни людей еще можно спасти.

Родригес поблагодарила иностранных спасателей за помощь в ликвидации последствий подземных толчков.

Два мощных подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле вечером 24 июня. Жертвами землетрясений, по последним данным, стали более 1400 человек, еще свыше 3200 пострадали.