Американские морпехи провели учения в Венесуэле Посольство США помогло военнослужащим SOUTHCOM провести учения в Каракасе

Москва24 мая Вести.Руководство Южного командования вооруженных сил США (SOUTHCOM) при содействии американского посольства в Каракасе организовало на его территории учения, в которых участвовали военнослужащие американской армии, в частности, представители Корпуса морской пехоты.

Соответствующее сообщение размещено на странице американского посольства в Венесуэле в одной из соцсетей​​​.

Дипломаты заявили, что обеспечение способности армии США к быстрому реагированию является "ключевым элементом готовности миссии" как в южноамериканской республике, так и в целом в мире.

В посольстве добавили, что Вашингтон "продолжает продвигаться по трехэтапному плану президента США в отношении Венесуэлы", упомянув о необходимости "стабилизировать" эту страну и обеспечить "безопасность в Западном полушарии".

23 мая командующий SOUTHCOM генерал Фрэнсис Донован посетил Каракас, где провел встречи с представителями венесуэльских властей, посольства США, а также наблюдал за ходом военных учений.

В начале мая журналист телеканала Fox News Билл Мелуджин заявил, что Дональд Трамп "всерьез рассматривает возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом США", мотивируя это наличием в стране нефти на 40 трлн долларов и "любовью" со стороны жителей южноамериканской страны.

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес отвергла возможность того, что республика когда-либо войдет в состав Соединенных Штатов.