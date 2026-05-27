Москва27 мая Вести.В венесуэльской национальной ассамблее была создана группа парламентской дружбы Венесуэла-США с целью активизации двусторонних отношений между странами. Об этом депутаты сообщили на своем сайте.

Уточняется, что церемония создания группы прошла в федеральном законодательном дворце в Каракасе. В мероприятии приняли участие представители министерства иностранных дел Венесуэлы, а также деловых кругов страны.

Нынешний исторический момент требует принимать вызовы без дальнейших промедлений заявил вице-спикер Франсиско Торреальба

По словам вице-спикера, группа парламентской дружбы Венесуэла-США намерена "наверстать упущенное время" после многих лет спада в развитии межпарламентских связей между двумя странами.

Ранее сообщалось, что на территории Венесуэлы прошли учения американских морпехов.

В январе в результате массированного удара по Венесуэле были захвачены и вывезены в США президент Николас Мадуро и его жена Силия Флорес. В Штатах их обвиняют в наркоторговле. В суде ни Мадуро, ни его супруга вины не признали.