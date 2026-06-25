Москва25 июн Вести.Президент США Дональд Трамп после землетрясения в Венесуэле сообщил, что распорядился привести все правительственные ведомства в готовность к оперативным действиям для оказания помощи этой стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Два сильных землетрясения, только что обрушившихся на замечательный народ Венесуэлы, носят масштабный характер и привели к огромному числу жертв​​​. США готовы и способны оказать помощь! Я поручил всем ведомствам нашего правительства быть готовыми действовать быстро. Мы поддержим наших новых замечательных друзей говорится в публикации президента в соцсети Truth Social

Кроме того, Трамп охарактеризовал как "неутешительные" первые сведения о разрушениях, вызванных стихией в Венесуэле.

В среду в стране произошли две серии сильных подземных толчков. По данным Геологической службы США, магнитуда первого из них составила 7,2, а второго - 7,5. Очаги землетрясений находились в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. Как передавал корреспондент РИА Новости, в Каракасе зафиксированы разрушения и есть погибшие.