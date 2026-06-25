Москва25 июнВести.Как минимум 32 человека погибли и более 700 пострадали в результате мощного землетрясения в Венесуэле. Об этом сообщила уполномоченный президент республики Делси Родригес в обращении к гражданам, которое транслировал телеканал VTV.
Мы располагаем данными о 32 погибших... и более чем о 700 пострадавших, поступивших в отделения неотложной помощи государственных больниц и частных медицинских центровсказала она
По ее словам, сильнее всего пострадал штат Ла-Гуайра. Там зафиксировано обрушение десятков зданий. Ведутся поисково-спасательные работы.