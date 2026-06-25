Минимум 32 человека погибли и более 700 пострадали при землетрясении в Венесуэле Глава Венесуэлы сообщила уточненные данные о жертвах землетрясения

Москва25 июн Вести.Как минимум 32 человека погибли и более 700 пострадали в результате мощного землетрясения в Венесуэле. Об этом сообщила уполномоченный президент республики Делси Родригес в обращении к гражданам, которое транслировал телеканал VTV.

Мы располагаем данными о 32 погибших... и более чем о 700 пострадавших, поступивших в отделения неотложной помощи государственных больниц и частных медицинских центров сказала она

По ее словам, сильнее всего пострадал штат Ла-Гуайра. Там зафиксировано обрушение десятков зданий. Ведутся поисково-спасательные работы.