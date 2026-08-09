МИД: Болгария начала проявлять рациональность в отношении России

МИД: в политике Болгарии в отношении России появились рациональные элементы МИД: Болгария начала проявлять рациональность в отношении России

Москва9 авг Вести.С приходом к власти в Болгарии правительства во главе с бывшим президентом Руменом Радевым риторика Софии в отношении Москвы стала более сдержанной и рациональной, заявил директор Второго европейского департамента МИД Юрий Пилипсон в интервью ТАСС.

Риторика официальной Софии на тему России и кризиса вокруг Украины стала более сдержанной, приобрела рациональные элементы приводит ТАСС слова Пилипсона

Болгарские власти стали чаще апеллировать к национальным интересам. Как следствие, звучат вполне разумные призывы к пересмотру Евросоюзом (ЕС) нынешнего курса в этом вопросе, отметил Пилипсон.

В Софии начали чаще говорить о рискованности попыток Запада добиться победы над Россией военным путем, подчеркнул дипломат.

В русле этой логики следует рассматривать и отношение нынешнего болгарского руководства к эскалационным инициативам так называемой коалиции желающих, которую справедливо называют группировкой подстрекателей войны заявил Пилипсон

Однако говорить о восстановлении взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Болгарией преждевременно.

В обозримой перспективе этому будет препятствовать высокий уровень политической зависимости Софии от Брюсселя заключил дипломат

Британская газета The Financial Times (FT) назвала Радева "троянским конем" России внутри ЕС. Радев критикует санкционную политику ЕС, воздерживается от резкого осуждения действий России на Украине и выступает за возобновление импорта российской нефти.

В мае 2026 года коалиция "Прогрессивная Болгария" под руководством Радева одержала победу на внеочередных парламентских выборах в стране.

Радев отказался от предложения президента Франции Эммануэля Макрона присоединиться к "коалиции желающих".