Венесуэла столкнулась со сложностями экспорта нефти в США из-за проблем в портах

Танкеры ждут до 30 дней: Венесуэла столкнулась с нефтяным затором Венесуэла столкнулась со сложностями экспорта нефти в США из-за проблем в портах

Москва21 авг Вести.Венесуэла направляет в США около половины добываемой нефти, однако рост поставок ограничен возможностями устаревшей портовой инфраструктуры, танкерные очереди в отдельных случаях достигают 30 дней, сообщает портал Clash Report со ссылкой на чиновников.

Заместитель министра энергетики США Кайл Хауствейт заявил, что Венесуэла добывает около 1,25 млн баррелей нефти в сутки, из которых более 500 тысяч баррелей поступают на американские НПЗ. По его словам, эти предприятия изначально рассчитаны на переработку тяжелых сортов венесуэльской нефти.

В свою очередь вице-президент государственной нефтяной компании PDVSA Джованни Мартинес отметил, что экспорт венесуэльской нефти в текущем году вырос на 19,7%. К концу августа добыча, как ожидается, достигнет 1,245 млн баррелей в сутки.

При этом увеличение производства упирается в пропускную способность портов. По данным портала, среди проблем называются изношенное оборудование, перебои с электроэнергией, низкая скорость перекачки нефти из резервуаров и вопросы качества сырья.

Особенно серьезная ситуация сложилась в районе терминала Хосе на северо-востоке страны, через который проходит около 70% венесуэльского нефтяного экспорта. Из-за задержек танкерам приходится дольше оставаться у терминалов, что приводит к дополнительным расходам.

Торговля между двумя странами при этом становится более тесной. По словам Хауствейта, США поставляют в Венесуэлу более 100 тысяч баррелей нафты в сутки. Этот компонент используется для смешивания с тяжелой нефтью и поддержания добычи.

Венесуэльская сторона признает необходимость модернизации инфраструктуры. В PDVSA заявили, что надежность существующих мощностей нужно повышать, однако нынешние планы восстановления отрасли в первую очередь ориентированы на увеличение добычи, а не на масштабную реконструкцию портов и нефтеперерабатывающих объектов.

Дальнейший рост поставок венесуэльской нефти на американский рынок может столкнуться с физическим ограничением – портовая инфраструктура страны уже работает близко к пределу своих возможностей, подчеркивает автор статьи в издании Clash report.

Ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что Венесуэлой фактически управляет министр энергетики США Крис Райт, и народ Венесуэлы очень счастлив.