Эксперт Суверов назвал плюсы и минусы для Венесуэлы от нефтяной сделки с США

Названы плюсы и минусы для Венесуэлы от нефтяной сделки с США Эксперт Суверов назвал плюсы и минусы для Венесуэлы от нефтяной сделки с США

Москва31 авг Вести.Увеличение добычи нефти в Венесуэле в рамках соглашения с Соединенными Штатами позволит Каракасу решить ряд финансовых вопросов. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

По его словам, заметные улучшения в экономике могут наблюдаться, если в перспективе добыча нефти в Венесуэле может достигнуть 1,5 миллиона баррелей в сутки.

Это позволит Венесуэле решить частично некоторые финансовые вопросы. В частности, это стабилизирует курс национальной валюты Венесуэлы и приведет к росту налоговых поступлений в бюджет Венесуэлы. С другой стороны, Венесуэла попадает в зависимость от США, поэтому становится не вполне суверенной с точки зрения ведения нефтяного бизнеса отметил Суверов

29 августа США и Венесуэла подписали нефтяное соглашение. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал это крупнейшей нефтяной сделкой в мире. По его словам, американская сторона удвоила свои нефтяные резервы. В рамках соглашения Белый дом получит долю в частной компании North American Blue Energy Partners. В течение 100 лет Америка также будет иметь права на 17 венесуэльских месторождений с запасами нефти около 65 млрд баррелей.