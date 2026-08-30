WSJ: Трамп торопился с нефтяной сделкой с Венесуэлой из-за конфликта с Ираном

WSJ объяснила, почему Трамп торопился заключить нефтяную сделку с Венесуэлой WSJ: Трамп торопился с нефтяной сделкой с Венесуэлой из-за конфликта с Ираном

Москва30 авг Вести.Американский лидер Дональд Трамп торопился с заключением нефтяной сделки с Венесуэлой из-за последствий конфликта с Ираном для мировой экономики и внутренней политики США, заявила газета The Wall Street Journal.

Из-за спешки Вашингтон и Каракас проигнорировали много спорных моментов вокруг сделки, включая противоречие этой договоренности конституции Венесуэлы, необходимость освоения многих месторождений с нуля, а также непредсказуемость последствий соглашения для нефтедобытчиков США, добавили журналисты.

Администрация Трампа ощущала срочность на фоне непопулярной и затяжной войны с Ираном, которая ограничила мировые поставки энергоресурсов. Белый дом хотел объявить о получении долгосрочного источника нефти в Западном полушарии. Кроме того, Трамп стремился получить политический выигрыш, представляя соглашение с Венесуэлой как способ защитить американцев от последствий нестабильности на Ближнем Востоке перед ноябрьскими промежуточными выборами [в Конгресс США] написала WSJ

Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что Каракас заключил с США соглашение об освоении 17 месторождений нефти, совокупные подтвержденные запасы которых составляют 65 млрд баррелей.

Госсекретарь США Марко Рубио оценил объем инвестиций, которые Америка может вложить в Венесуэлу, в 100 млрд долларов.

По данным WSJ, в рамках сделки США получит долю в 35% в венесуэльской частной компании North American Blue Energy Partners (NABEP), которой предоставят право на разработку 17 нефтяных месторождений Венесуэлы сроком на сто лет.

Кроме того, Вашингтону предоставят преимущественное право на покупку 20% продукции NABEP по себестоимости.

Предполагается, что инвестором NABEP выступит Офис стратегического капитала Пентагона.