Венесуэла и США договорились о разработке 17 нефтяных месторождений

Венесуэла и США договорились осваивать 17 стратегических нефтяных месторождений Венесуэла и США договорились о разработке 17 нефтяных месторождений

Москва29 авг Вести.Венесуэла и США заключили соглашение об освоении 17 стратегически важных месторождений нефти с совокупными подтвержденными запасами в размере 65 млрд баррелей, заявила уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес в Telegram-канале.

В проектах примут участие частные операторы, инвестиции превысят $100 млрд, отметила Родригес.

В Каракасе рассчитывают, что проекты позволят существенно нарастить добычу нефти, при этом налоговые поступления в бюджет Венесуэлы превысят $209 млрд.

Часть инвестиций направят на восстановление и обновление ключевых объектов нефтегазовой инфраструктуры.

Венесуэла назвала соглашение результатом укрепления отношений между Каракасом и Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп заявил о заключении с Венесуэлой соглашения, предусматривающего передачу под американский контроль более 65 млрд баррелей подтвержденных венесуэльских запасов нефти.