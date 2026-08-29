Трамп объявил о крупнейшей в истории нефтяной сделке с Венесуэлой

Трамп объявил о заключении крупнейшей в истории нефтяной сделки с Венесуэлой Трамп объявил о крупнейшей в истории нефтяной сделке с Венесуэлой

Москва29 авг Вести.Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social о заключении с Венесуэлой соглашения, предусматривающего передачу под американский контроль более 65 млрд баррелей подтвержденных венесуэльских запасов нефти.

Соглашение достигнуто госсекретарем Марко Рубио и министром войны Питом Хегсетом при взаимодействии с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес и представителями частных компаний, отметил Трамп.

Это крупнейшая нефтяная сделка в мировой истории подчеркнул Трамп

По его мнению, соглашение позволит более чем в два раза нарастить запасы нефти в США и заметно снизить внутренние цены на бензин.

Выполнение соглашения не потребует расходов за счет американских налогоплательщиков, пояснил Трамп.

Администрация США ведет переговоры с временным правительством Венесуэлы о приобретении части нефтяных ресурсов южноамериканской страны.